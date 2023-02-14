Çanakkale'de deniz 20 metre çekildi

Çanakkale'de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 20 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı'nda gel git olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı. Vatandaşlar bu mevsimde bölgede gel git olayının yaşandığını ifade etti.

Dardanos'ta yaşayan çocuklarını ziyarete gelen Süleyman Ünal, "Her sene bu mevsimde oluyormuş. Buradaki bir arkadaş bu mevsimde çekiliyor dedi. Deniz 20 metreyi geçkin çekilmiş. Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana" dedi.