Çanakkale'de denizden balık fışkırdı

Çanakkale'nin Gelibolu açıklarında balıkçılar 4 bin tane palamut yakaladı. Balıkçılar ise bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi.

Gelibolu ilçesinde balıkçılar gece vakti teknelerle denize açıldı. Bir süre sonra gelen balıkçıların mutlulukları yüzünden okundu. Yaklaşık 4 bin tane palamut yakalayan balıkçılar bu durumu "denizden balık fışkırıyor" diyerek nitelendirdi. 4 bin palamut ise kasalanarak soğuk hava dorseli tırlara yüklenerek satılmak üzere yola çıktı.