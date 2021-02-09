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Çanakkale'de 'DepremsizYaşam' e-Twinning projesi

Çanakkale’de, Mustafa Kemal İlkokulu yöneticileri tarafından deprem afetinin zararlarını önlemek ve azaltmak amacıyla deprem öncesi ve esnasında neler yapılacağı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek için "DepremSİZ Yaşam" isimli e-twinning projesi başlatıldı.

Çanakkale'de, Mustafa Kemal İlkokulu yöneticileri tarafından deprem afetinin zararlarını önlemek ve azaltmak amacıyla deprem öncesi ve esnasında neler yapılacağı konusunda öğrencileri bilinçlendirmek için "DepremSİZ Yaşam" isimli e-twinning projesi başlatıldı.


Çanakkale Mustafa Kemal İlkokulu tarafından başlatılan projede; öğrenciler aracılığıyla tüm vatandaşları deprem afeti konusunda bilgilendirme, uygulamaya yönelik yeterlilik ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla öğrenciler tarafından web 2.0 araçları ile zenginleştirilen toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların sosyal ağlar üzerinden yaygınlaştırılması hedefleniyor.


2021 Ocak ayında başlayan projenin Mayıs ayında bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'den 10 ilkokulun katıldığı projede bir de Azerbaycan'dan Şamaxı rayon Sabir Okulu yer alıyor. Proje, görevli öğretmenler koordinesinde öğrencilerle birlikte yürütülüyor.

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