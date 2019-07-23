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Çanakkale'de dere kenarında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki dere kenarında başından ve göğsünden vurulmuş erkek cesedi bulundu.


Olay, Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çarıksız köyü dere kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarında hareketsiz birinin olduğunu gören vatandaşlar dumuru jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede adının Ekrem Aykan olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede kişinin başından ve göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.


Aykan'ın cesedi incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için önce Ezine Devlet Hastanesi ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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