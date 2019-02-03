Çanakkale'de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışma başlatıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, içinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekipler, bölgede çalışma başlattı.

İddiaya göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.