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Çanakkale'de dereye uçtuğu iddia edilen araç için çalışmalar devam ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar botlarla devam ediyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçtuğu iddiası üzerine ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar botlarla devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi Akköy köyünün içinden geçen ve Akköy Geçidi olarak bilinen bölgede saat 21.30 sıralarında bir otomobil dereye uçtu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlarca suda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Daha sonra iddiaya göre, aracın içinde bulunan iki gencin yükselen suyun içinde kaybolduğunun bildirilmesiyle bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede drone ile çalışma yapmasının yanı sıra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı dalgıçlar da sualtı çalışması yaptı. Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başladı.


Ekipler bölgede drone ile çalışma yaptı. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ait Zodyak botuyla ve deniz polisine ait botla arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin, bölgede arama-kurtarma çalışması sürüyor.


Öte yandan, çocukların yakınları da bölgede bekleyişini sürdürüyor.

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