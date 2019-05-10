Çanakkale'de Engelliler Haftası çelenk töreni ile kutlandı

Çanakkale'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.

Engelliler Haftası nedeni ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Belediye Başkan Vekili Kamber Koç, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne koyulan çelenklerin ardından tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi engelliler halk oyunu ekibi gösterisinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile tören sona erdi.