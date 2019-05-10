İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de Engelliler Haftası çelenk töreni ile kutlandı

Çanakkale’de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.

Çanakkale'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen çelenk töreni ile kutlandı.


Engelliler Haftası nedeni ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Belediye Başkan Vekili Kamber Koç, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne koyulan çelenklerin ardından tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Çanakkale Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Halk Eğitim Merkezi engelliler halk oyunu ekibi gösterisinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ile tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.