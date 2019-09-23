Çanakkale'de 'Engelsiz Karaoke ve Rap Konseri'

Gençlik ve Spor Bakanlığının Ensar Vakfı Çanakkale Şubesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP 2018 II' kapsamında '7/24 Engelsiz Kitap Kahve'de 'Engelsiz Karaoke ve Rap Konseri' etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklara ve katılımcılara aşure ikramı da yapılırken, konu hakkında görüşlerini paylaşan Proje Koordinatörü Dilek Şahin, "Çanakkale'mizde çok güzel işlere imza atıyoruz. Hedeflerimiz arasında bedensel ve zihinsel engellilerle halkımızı buluşturarak bir çok etkinlik yapmak var. Bakanlığımızın desteğiyle 'Kıtap Kahve'mizdeki 3 bin kitabımızla, ücretsiz çay ve mis gibi Türk kahvemizle tabu, scrabel, mangala ve satranç oyunlarımızla sadece engellilerimize değil tüm halkımıza hizmet vermek amaçlarımız arasında olup, herkesi projemize destek için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.