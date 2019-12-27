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Çanakkale'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.


Dün sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleştirilen ve sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyona toplam 140 personel katıldı. 20 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 957,64 gram bonzai, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet kırma tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 32 adet aranma kaydı bulunan 10 şüpheli ile ilgili de işlemlere başlanıldı. Toplam 21 ayrı adreste yapılan aramalarda 14 şahıs yakalandı, 7 kişi ise firar etti. Firari şahısların yakalanmasına çalışılıyor.

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