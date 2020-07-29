Çanakkale'de feci kaza: 5 yaralı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 07.30 sıralarında Gelibolu- Keşan yolunda meydana geldi. Keşan istikametinden Gelibolu'ya doğru seyir halinde olan Ömer Şen(39) kontrolündeki 59 AAH 650 plakalı minibüs, Oktay Bıdık (40) yönetimindeki 34 ED 2841 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kazada; 59 AAH 650 plakalı içinde yolcu olarak bulunan Engin Ezer (42) ile diğer araçtaki sürücü Oktay Bıdık ve yolcular Damla Bıdık (17), Rüzgar Bıdık (2) ile Güladiye Bıdık (37) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Oktay Bıdık'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavileri ayakta yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.