İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de feribot ile balıkçı teknesi çarpıştı

Çanakkale’de Gelibolu-Çardak seferi yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde çarpıştı.

Çanakkale'de Gelibolu-Çardak seferi yapan NG isimli feribot ile bir balıkçı teknesi Gelibolu iskelesi önlerinde çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Gelibolu iskelesi önünde meydana geldi. Gelibolu-Çardak seferi yapan 44 metre uzunluğundaki NG isimli feribot ile 26 metre uzunluğundaki Kestanelik isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre kaptanın uyuyakalması sebebiyle çarpıştı. İçi yolcu ve araçla dolu feribotun kaza sonrası mazot deposundan denize sızıntı oldu.


Tehlikenin fark edilmesi üzerine bölge su bariyerleri ile çevrilirken, yolcu ve araçlar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.