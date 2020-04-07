Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de şiddetli poyraz nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale boğaz hattı ve adalar arasında insan ve araç taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., şiddetli fırtına nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “ 7 Nisan Salı günü saat 09.30 itibariyle Lapseki-Gelibolu hattındaki, saat 10.00 itibariyle de Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerimiz, hava muhalefeti nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur. Ayrıca, 7 Nisan Salı günü Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.