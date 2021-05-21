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Çanakkale'de fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu..O anlar kamerada

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, sabah erken saatlerde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarla birlikte bir evin çatısı uçtu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, sabah erken saatlerde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgarla birlikte bir evin çatısı uçtu. Sahil ve diğer bölgelerde bulunan ağaçlar ise devrildi. O anlar kameraya yansıdı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı uyarının ardından Çanakkale ve ilçelerinde yağmur ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Gökçetepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sahil bölgesi ve ara sokaklarda bulunan ağaçlar ise devrildi.


Belediye ekipleri, afet yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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