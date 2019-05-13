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Çanakkale'de Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı

Çanakkale Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri, bu sene Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Aşuk Maşuk Gösterisi ve İllüzyon Gösterisi ile başladı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin ilki, Özgürlük Parkı'nda gerçekleşti. Belediye Başkan Vekili Kanber Koç'un da katıldığı etkinlikte Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Aşuk Maşuk Gösterisi ve İllüzyon Gösterisi büyük ilgi gördü.


Gösteriler aynı zamanda 11 Mayıs Cumartesi günü de Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında sahnelendi. Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliklerinin gerçekleştiği, konuklara Ramazan ikramlarının sunulduğu gece, kentlilerden büyük beğeni topladı.


Çanakkale Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinlikleri, 16 Mayıs Perşembe günü saat 21.30'da Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında Çanakkale Belediyesi TSM Korosu Konseri, 17 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da Özgürlük Parkı'nda Ortaoyunu, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 21.30'da Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında Çanakkale Belediyesi THM Korosu Konseri, 24 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te Özgürlük Parkı'nda Canlı Karagöz Hacivat Gösterisi ve Türk Halk Müziği Konseri, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında Ortaoyunu, 1 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında Sema Gösterisi ile devam edecek.

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