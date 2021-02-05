Çanakkale'de, Gelibolu- Lapseki feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale'de, yoğun sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan Gelibolu-Lapseki seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yoğun sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan Gelibolu- Lapseki seferlerinin yeniden başladığını duyurdu. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki hattındaki seferlerimiz, saat 14.30 itibariyle başlamıştır” ifadelerine yer verildi.