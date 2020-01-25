İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de Gırgır Teknesi karaya oturdu

Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 35 metre uzunluğundaki gırgır teknesi karaya oturdu.

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 35 metre uzunluğundaki gırgır teknesi karaya oturdu. Teknenin bir bölümü sular altında kalırken, teknede bulunanlar çevredeki gırgır tekneleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgilere göre, Ayvacık ilçesinin Babakale açıklarında balık avlayan Cevdet Karadeniz isimli gırgır teknesi Karanlık Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu. Karaya oturan tekne, kısa sürede su almaya başlayınca teknedekiler durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve çevredeki gırgır tekneleri yardımına koştu. Teknede bulunan 15 kişi kurtarıldı. Teknede bulunan balık ağları da diğer gırgır teknelerine aktarıldı.



Yarısı suya batmış şekilde duran gırgır teknesi için kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.