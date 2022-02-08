İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.


Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.


GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattında ile Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.


Çanakkale Boğazı'ndaki diğer feribot seferleri ise tarifeli olarak aksaksız devam ediyor.

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