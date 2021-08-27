Çanakkale'de gün ortasında motosiklet hırsızlığı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde park edilen motosiklet, gün ortasında iki kişi tarafından çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Etili köyünde 17 ZB 332 plakalı motosikletini köy içinde kısa süreliğine park eden Ferit Uyar, yarım saat sonra geri geldiğinde motorunu yerinde bulamadı. Uyar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Motosikletin kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındığını gören Uyar, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Motosikletinin çalınmasına çok üzülen ve bulunmasına yardımcı olan kişiye bir çeyrek altın hediye edeceğini söyleyen Ferit Uyar, “Köye motosikletimle geldim ve yukarı çıktım. Geri döndüğümde motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra kamera kayıtlarından motosikletimin iki kişi tarafından çalındığı fark ettim. Motorumu 3 yıl önce sıfır almıştım. Motorumu bulunmasına vesile olan kişiye bir çeyrek altın hediye edeceğim” dedi.