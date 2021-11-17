Çanakkale'de Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar Uygulaması yapıldı

Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekiplerince tüm il genelinde 12 ilçede 12 yol arama ve kontrol noktasında stantlar açılarak Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar kampanyası dahilinde sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azalttığı bilgisi verildi. Sürücülere ayrıca maske, kalem ve anahtarlı gibi çeşitli hediyeler verildi.