İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Denetim sonucunda 7 araç trafikten men edildi.


Saat 12.00-13.00 arasında gerçekleştirilen faaliyet kapsamında “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst sevyide tutulabilmesi için, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme konularında havadan denetim yapıldı.


Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı ve trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Helikopter denetim faaliyeti; Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Kirazlı yol arama ve kontrol noktasında, Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı Umurbey il yolu yol arama ve kontrol noktasında ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı Kadırga köyü kavşağı yolu yol arama ve kontrol noktasında, eş zamanlı olarak yapıldı. Denetimde Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş Timleri müşterek olarak görevlendirildi.


Yapılan denetim sonucunda 174 araç sorgusu yapıldı ve 7 araç trafikten men edildi. 9 araç sürücüsü hakkında ise 4 bin 782 lira idarî para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.