Çanakkale'de hayalet ağlar temizleniyor... O anlar su altı kamerasında

Çanakkale Boğazı ve adalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5 yıl önce başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında hayalet ağlardan temizleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması amacıyla 2014 yılında 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' başlatıldı.

2016 yılında Bozcaada ve Gökçeada çevresinde uygulamaya konulan proje sonucunda, 13 lokasyon belirlendi. Bu lokasyonlarda 408 bin 200 m2 deniz alanı taranarak, yaklaşık 3 bin m2 ağ denizlerden temizlendi. 2017 yılında Çanakkale Boğazı'nda 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirildi. Bu lokasyonlar içerisinde 56 bin 500 metrekare alan taranarak, 11 bin metrekare hayalet ağ denizlerden temizlendi. 2018 yılında da süren projede Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi' nde 12 lokasyon da çalışmalar gerçekleştirildi. Bu lokasyonlar içerisinde 20 bin m2 alan taranarak, 3 bin 750 m2 hayalet ağ denizlerden bertaraf edildi.

2018 yılı itibari ile toplam 37 lokasyon da yaklaşık olarak 484 bin 700 metrekare alan taranarak, 17 bin 750 metrekare hayalet ağ denizlerden temizlendi.

Projeyle su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığın engellenmesi, biyolojik ve ekonomik kayıpların azaltılması dolayısıyla da balıkçılık faaliyetlerinin canlandırılması amaçlanıyor.