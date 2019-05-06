Çanakkale'de Hıdırellez Şenliği

'sü düzenlenen Hıdırellez Şenliği, kentlilerden büyük ilgi gördü.

Cevatpaşa Mahallesi 500. Yıl Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliğine, Belediye Başkan Vekili Kanber Koç, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Yeliz Kaçarlar, Cevatpaşa Mahalle Meclisi Başkanı Erkan Tüze başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Hıdırellez'in kutlandığı renkli etkinlikte modern dans ve halk oyunları gösterileri ile çeşitli aktiviteler gerçekleşirken, kentliler inanış gereği dileklerini de dilek ağacına astı.