İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de Hıdırellez Şenliği

Çanakkale Kent Konseyi Cevatpaşa Mahalle Meclisi tarafından bu sene 4.

'sü düzenlenen Hıdırellez Şenliği, kentlilerden büyük ilgi gördü.


Cevatpaşa Mahallesi 500. Yıl Parkı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliğine, Belediye Başkan Vekili Kanber Koç, Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Evren Kızoğlu, Kent Konseyi Genel Sekreteri Yeliz Kaçarlar, Cevatpaşa Mahalle Meclisi Başkanı Erkan Tüze başta olmak üzere çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.


Hıdırellez'in kutlandığı renkli etkinlikte modern dans ve halk oyunları gösterileri ile çeşitli aktiviteler gerçekleşirken, kentliler inanış gereği dileklerini de dilek ağacına astı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.