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Çanakkale'de hırsızlık: 1 tutuklama

Çanakkale’de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, eczaneden yeşil reçeteli ilaç, laptop ve bir miktar para çalan U.Ç adlı zanlı daha sonra arkadaşı H.G ile bir kahvehaneye girerek 2 bin TL değerinde televizyon çaldı. Yapılan ihbarlar doğrultusunda çalışma başlatan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek U.Ç ile H.G. adlı şahısları yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan H.G. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, U.Ç. ise her iki dosyadan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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