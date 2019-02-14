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Çanakkale'de hırsızlık: 4 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir’e bağlı Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde 6 evden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda A.E., Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şahısların hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.E, Ş.B., Y.Ö. ve A.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Balıkesir ili Gönen ilçesinde meydana gelen 6 evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.


Şüphelilerin jandarmada işlemleri ise sürüyor.

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