Çanakkale'de 'Hububat Sektörel Analiz Toplantısı'

Hububat sektörünün paydaşlarını bir araya getiren toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Kahrıman ve Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Baytekin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bandırma Şube Müdür Yrd. Dursun Esen ve Alım Muhafaza Şefi Ayşe Aysel Güç, TMO Gelibolu Ajans Amiri Fazlı Avcı, Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Ahmet Güler, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Hasan İskender, Halkbankası Çanakkale Şube Müdürü Vahdettin Madyan, Ziraat Bankası Çanakkale Şube Müdürü Mehmet Çimen, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve Ticaret Borsası hububat sektöründe yer alan kurul üyeleri katıldı.

"Ülkemiz buğdayda kendine yeten bir ülkedir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, "Her yıl geleneksel olarak borsamız ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz toplantıya hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının verileri hakkında bilgi veren Üzen, “2019 yılının ilk 4 ayında 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürünü ihraç edildi. Türkiye'de, genel olarak yıllık üretim 20-21 milyon ton seviyelerinde olup iç tüketimimiz 19 milyon ton seviyesindedir. Ülkemiz buğdayda kendine yeten bir ülkedir. Diğer taraftan Sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin veriliyor. İthal edilen ürün iç pazara sunulmayarak; işlenmiş mamul ürün olarak ihracatı yapılıyor. Bakanlığımız tarımın gelişmesi yönünde her türlü desteği vermektedir” ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası olarak hububat sektörüne yönelik yapılmış olunan çalışmalardan ayrıntılı bir şekilde bahseden Üzen, “Lisanslı depoculuk projesi ile önce üreticiler olmak üzere sanayiciler, ihracatçılar, imalatçılar hepsi bir kategoride ürününü hem değerlendirip hem de piyasada daha fazla kullanılabileceği bir noktaya gelecek. Alan ve satan risk ortamında olmadan gerçek kazancını görecektir" şeklinde konuştu.

Borsada, zeytin ve zeytinyağı gibi, buğday gibi lisanslı depoculuğa uygun ürünler işlem gördüğünü belirten Başkan Kaya Üzen, meclisin almış olduğu karar gereğince, "Lisanslı depoculuk şirketine Çanakkale Ticaret Borsası olarak bizlerde ortak olduk” dedi.

"Kenevirin Çanakkale'de yetiştirilmesi ile ilgili taleplerimizi ilettik"

Başkan Kaya Üzen'in ardından, Borsa Meclis Başkanı Abdullah Deniz bir konuşma gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Abdullah Deniz, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri çalışmaları hakkında görüşlerini beyan ederek, Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte iki kurumun birbirleri ile daha koordineli çalışması gerektiğini, böyle çalışırlarsa çiftçimiz için tüccarımız için daha da olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Başkan Deniz, “Geçtiğimiz günlerde Borsamıza Tarım ve Orman Bakanımız geldi. Bakanımıza kenevirin Çanakkale'de yetiştirilmesi ile ilgili taleplerimizi ilettik. Bakanımız kenevir ile ilgili tüccarın olmadığını belirtti. Malın ekilmesi halinde tüccarının da olacağını belirttik. Bizler, üretim yapan insanımızın refah düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz. Refah düzeyini de ancak bu koltukta oturarak değil, bir şeyler yaparak yükseltebiliriz" şeklinde konuştu.

Başkan Abdullah Deniz, son olarak 2019 hububat yılının, üreticilerimize ve tüccarımıza hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine son verdi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ise konuşmasında, ”Yeni hububat üretim sezonunda 'Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesiyim' diyen Tarım Krediler ve Genel Müdürlük binasında, 'TMO çiftçinin kara gün kara gün dostudur' diyen kurumların, bunu sözde değil özde de yapması gerekmektedir. Bu kurumların hasat başlamadan sahaya inip, üreticinin yanında taraf olmaları gerekmekte olduğunu, ürün satarken de ürün alırken de kazanmak istemeyi bırakmaları gerekmekte olup, üreticinin ürününü daha iyi fiyatlara almaları gerektiğini düşünmekteyiz, beklemekteyiz ve talep etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, sektör toplantısına katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Çiftçilerimiz üretim yapıyor. Üretim yapılan ürünün de en kaliteli olmasını arzu ediyor. Nicelikten çok niteliğe önem vermemiz gerekiyor. yani kaliteli bir ürün elde etmemiz lazım. Kaliteli ürünü elde edebilmemiz için de işin başından sonuna kadar girdilerin, süreçlerin hepsinin kaliteli olması lazım. Zincirde hiçbir zayıf nokta olmaması lazım. Yani biz tohumun kaliteli olmasını sağlamamız lazım. Arkasından tarla işlemesine, gübrelemesi, toprak analizi, aklınıza gelen süreçlerdeki bütün işlemleri kaliteli yapmamız lazım ki sonuçta kaliteli ürünü elde edelim. Bunun bir ayağı zayıf olursa maalesef kaliteden taviz vermiş oluruz. Bizler sadece buğday değil, hububat değil, üretimi yapılan bütün sebze, meyve, tarla ürünlerinin tamamında İl Müdürlüklerimiz, İlçe Müdürlüklerimiz Ziraat Odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ciddi işlere imza atmaktayız" dedi.