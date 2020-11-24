İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale’de, Kocaeli merkezli 13 ilde başlatılan ’Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet’ suçlarından başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de, Kocaeli merkezli 13 ilde başlatılan 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarından başlatılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarından 70 kişinin gözaltına alınması için 13 (Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da) ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde 2 akaryakıt istasyonu sahibi ve 3'te şoför olmak üzere toplam 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.