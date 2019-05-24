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Çanakkale'de iki genç boğularak can verdi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde denize giren 2 lise öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize giren 2 lise öğrencisi genç boğularak hayatını kaybetti.


Ayvacık ilçesinde Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen 4 öğrenci, iddiaya göre okuldan kaçarak Ak Liman mevkiinde denize girdi. Gençlerden 17 yaşındaki Sıtkı Esen ile 17 yaşındaki İbrahim Soysal denize girdikleri bölgede gözden kayboldu. Diğer iki genç kurtularak, durumu civardakilere haber verdi.


Daha sonra yarı baygın olarak bulunan Sıtkı Esen, olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Ancak Esen yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Havadan, denizden ve karadan yapılan çalışmalar neticesinde kayıp İbrahim Soysal'ın da cansız bedeni bulundu.

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