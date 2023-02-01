Çanakkale'de ilk kez ev sahibi olacaklar kura heyecanı yaşadı

Çanakkale'de, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde inşa edilecek bin 290 konut için hak sahipleri kurayla belirlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortak projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Çanakkale'de inşa edilecek konutlar için noter huzurunda kura çekildi. Çanakkale genelinde inşa edilecek bin 290 konut için yaklaşık 20 bin kişinin başvuru yaptığı kura çekimi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimi programı; saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin gösterimiyle başladı. Çanakkale 3'üncü Noter denetiminde yapılan kura çekiminde sonuçlar, e-Devlet üzerinden açıklanacak.

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, "Biz bugün burada Çanakkaleli hemşehrilerimizin ev sahibi olmasına yönelik olarak sadece hak sahipliği belirleme kurası için geldik. Bu konutların şimdiden bin 290 kişiye hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu hamle ile Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesinde 250 bin insanımız ilk evlerine kavuşacaklar. Bu duygu çok güzel bir duygu. Çanakkale'de de bin 290 hemşerimiz ilk evlerine kavuşmuş olacak. Yaklaşık 20 bin başvurumuz var. Kurada çıkmayacak vatandaşlarımız üzülmesinler. Bu proje bir defaya mahsus değil, devam edecek. İnşallah onlar da ev sahibi olacaklardır" diye konuştu.

"Bin 290 hemşehrimizin daha Çanakkale'de yüzü gülecek"

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin konutun hayata geçirildiği sosyal konut projelerinin Çanakkale ayağındaki kuralarında teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla birlikte hemşehrilerimizin bu heyecanını yaşamaya geldik. Biz devletimizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin Çanakkale ayağında toplamda bin 290 adet konut inşallah hayata geçirilecek. Bugün de onun burada kura çekimleri gerçekleştiriliyor. Tabii bu anlamda hem şehit ailelerimiz hem şehit yakınlarımız hem de hak sahiplerinin belirleneceği bu kuralarda inşallah bin 290 hemşehrimizin daha Çanakkale'de yüzü gülecek. Bu mutluluğu bizler de kendi adımıza büyük bir coşkuyla yaşıyoruz. Son dönemde oyunun ne olduğu bile belli olmayan, oyunun hangi miktarda olduğu bile belli olmayan tek hanelerde olup, olmayacağı bile belli olmayan bazı siyasi partilerin böylesine güzel, böylesine mutluluk dolu günlere, hamlelere, hizmetlere gölge düşürmek adına ahlaksızca bulundukları ifadeleri de buradan esefle kınıyorum. Çünkü hak sahibi kim olursa olsun. Hak sahibi gerçekte iddia ettikleri gibi değil, gerçekte kimin akrabası olursa olsun. Önemli olan burada şartları, koşulları tutan tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bu mutluluğu yaşayabilmesi, devletimizin onlara sağladığı bu imkanlardan yararlanabilmesidir. Bu büyük projenin sahibi, bu büyük projeleri hayata geçiren dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimleri devam etti.

Törene; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile çok sayıda vatandaş katıldı.