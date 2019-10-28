Çanakkale'de ilk millet bahçesi Biga'da yapılacak

‘Başkan Mahallemizde' toplantıları kapsamında Şirintepe Mahallesi Kalafat Mevkii'nde ikamet eden vatandaşlarla buluşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, millet bahçesi projesi ile ilgili müjdeyi vererek Çanakkale'deki ilk millet bahçesinin Biga'da yapılacağını duyurdu.

Seçim vaatleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘Belediyeyi birlikte yönetme' söylemini ‘Başkan Mahallemizde' toplantılarıyla hayata geçiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Kalafat Mevkii sakinleriyle buluşarak talep, şikayet ve önerileri dinledi. Aynı zamanda Biga Belediyesinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı toplantıya; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın eşi Feride Erdoğan, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Necati Arı, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner ve Sıtkı Keçeci ile belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. 7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantı aynı zamanda Biga Belediyesi resmi Facebook hesabından da canlı olarak yayınlandı.

"Çanakkale'de millet bahçesi ilk Biga'da yapılacak"

Ankara'ya gerçekleştirdikleri ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldıkları sevindirici haberi paylaşan Başkan Erdoğan, “Ankara ziyaretimizde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile bir araya geldik. Biga'nın bakanlık ile ilgili tüm meselelerini konuştuk. Genel müdürlere talimat verdi ve çalışmalar başladı. Seçim vaatlerimiz arasında olan Biga Meslek Yüksekokulu bahçesine millet bahçesi projemiz için de sevindirici haberler aldık. Sayın Bakanımız, ‘Biga'mız Çanakkale'nin en büyük ve en dinamik ilçesidir. Biz Çanakkale'de ilk millet bahçesine Biga'dan başlayacağız' dedi. Yaklaşık 10-15 milyon lira arasında maliyeti olan bu proje için bizden hızlıca 20 bin metrekare araziyi istediler. Bakanımız ısrarlı, 'Bir an önce bize teslim edin Biga'ya millet bahçesini kazandıralım' dedi. Fen İşleri Müdürlüğümüz de çalışmalarına hemen başladı” ifadelerini kullandı.