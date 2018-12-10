Çanakkale'de işçi minibüsü ile tırın çarpıştığı kaza

Çanakkale'nin Biga ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların isimleri belli olmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Biga'nın Yeniceköy mevkisinde, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan 17 KK 111 plakalı minibüs ile 16 BM 893 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Kazada Hatice Gökhan, Caner Bucak, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci yaşamını yitirirken, Mustafa Bircan, Şerife Çalışkan, Sevil Atik, Gülşen Kaküloğlu, Hanife Bars, Gülşen Şeker ve Hanife Dayak ise yaralandı.

Öte yandan, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “06.35'te Çan yolu Biga Can Hastanesine gelmeden ışıklarda minibüs kazası ihbarı alındı. Olay yerine ilk ambulansımız 1741 saat 06.42'de ulaşmıştır. 1740,17206,1742,1760,155,110 ekipleri yönlendirildi. Kazadan toplam 16 kişinin etkilendiği bilgisi ekiplerimiz tarafından verilmiştir. Olay yerinde 4 kişi hayatını kaybederken, savcı talimatıyla Biga Devlet Hastanesi morguna nakledilmiştir. Özel Biga Can Hastanesine 5 yaralı nakledilmiştir” ifadelerine yer verildi.