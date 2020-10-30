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Çanakkale'de ithalat yüzde 25 arttı

Çanakkale’de Eylül ayında ihracat yüzde 3,9 azalarak 14 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Eylül ayında ihracat yüzde 3,9 azalarak 14 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Çanakkale'de ise Eylül ayında ihracat yüzde 3,9 azalarak 14 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 7,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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