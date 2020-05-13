Çanakkale'de izinle sokağa çıkan çocuklar doyasıya eğlendi

Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır dışarı çıkmaları kısıtlı olan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, bugün verilen 11.00-15.00 saat aralığındaki izinlerini aileleriyle birlikte değerlendirdi. Günler sonra dışarı çıkan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde 65 yaş ve üstü yaşlıların yanı sıra 0-20 yaş aralığındaki çocuklarında evden dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Pandemi döneminde getirilen bu kısıtlamalar yetkililerin kontrolünde yavaş yavaş genişletilmeye başladı. Geçtiğimiz Pazar günü 65 yaş ve üstü vatandaşlar belli aralıklarla sokağa çıkarken, bugün de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara izin verildi.

Çocuklar meydanlara akan etti

Anne ve babalar güneşli havayı fırsat bilerek çocuklarıyla birlikte ilk soluğu sahil kenarında aldılar. Ancak sahillerin barikatlarla kapalı olduğunu gören çocuklar hayal kırıklığı yaşadı. Daha sonra İskele Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'na gelen aileler burada güvenli ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çocuklarının bisiklet sürmelerine ve oyunlar oynamalarına izin verdiler.

8 farklı noktada balon dağıtıldı

Kentteki büyük parkların kapalı olması nedeniyle çok fazla eğlenme şansı bulamayan çocuklar, küçük parklarda sıra buldukça kaydırak ve salıncaklara binme fırsatı buldular. Öte yandan, Çanakkale Belediyesi, uzun zaman sonra sokağa çıkan çocuklara 8 farklı noktada palyaçolar eşliğinde balon dağıttı.