İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de izinsiz kazıya 2 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.


İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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