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Çanakkale'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Çanakkale’nin Eceabat ve Yenice ilçelerinde, kış aylarında beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları jandarma ekipleri tarafından beslendi.

Çanakkale'nin Eceabat ve Yenice ilçelerinde, kış aylarında beslenme zorluğu yaşayan sokak hayvanları jandarma ekipleri tarafından beslendi.


Çanakkale'nin Eceabat ve Yenice ilçelerinde dün jandarma HAYDİ (Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi) ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi. Jandarma ekipleri, özellikle kırsal kesimlerde yiyecek bulamayan hayvanların yardımına koşmaya devam ediyor.

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