Çanakkale'de jandarmadan denetim

Çanakkale'de, İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde iki ayrı işyerinde yapılan 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki 226 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Müşterek Türkiye Alkol Uygulaması kapsamında 19 Aralık Çarşamba günü Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde alkollü içki satışı yapan işletmelerde denetimler yapıldı.

Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde bulunan 2 ayrı işyerinde yapılan denetimlerde toplam 55 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 226 adet cinsel uyarıcı hap, 5 adet cinsel uyarıcı toz, 29 adet alkol imalatında kullanılan 25 ml'lik anason, 24 adet enjektör,26 adet alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Ayvacık Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış olup yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Yakalanan malzemelerle ilgili 5 bin 610 TL idari para cezası uygulanmak üzere tanzim edilen tutanaklar ilgili Vergi Dairesine gönderilecek.