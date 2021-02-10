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Çanakkale'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olarak; uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 01-31 Ocak 2021 tarihleri arasında toplamda 16 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri de büyük başarılara imza attı.


1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda; 867 gram toz esrar, 628 gram metamfetamin, 5 gram afgan macunu, 13 gram kenevir tohumu, 82 adet uyuşturucu / uyarıcı hap, 3 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçta kullanıldığı tespit edilen 2 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

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