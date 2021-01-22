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Çanakkale'de kablo hırsızı yakalandı

Çanakkale’de telefon kablolarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de telefon kablolarını çalan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Çanakkale'ye bağlı Salihler, Denizgöründü, Kocalar ve Taşlıtarla köylerinde farklı tarihlerde telefon kabloları kimliği meçhul kişilerce çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığının yaklaşık bir ay süresince olay yerleri ve çevrelerinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda M.Ö. isimli şahsın kabloları çaldığı tespit edildi. Şahsa ait tarlada bulunan barakada yapılan arama neticesinde, suç unsuru malzemeler ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs ve şahsın çalmış olduğu kabloları sattığı öğrenilen hurdacılık işi ile uğraşan F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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