Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eceabat'ta kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı istihbaratını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu H.Ç. isimli şahsın ev, araç ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde plastik varil ve şişlere doldurulmuş bin 510 litre şarap ve 1 adet üzüm sıkma aleti ele geçirildi. Ayrıca kaçak içki imalinde izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir mülteci yakalandı. Ele geçirilen kaçak içkilere el konularak, şüpheli H.Ç. ile Pakistan uyruklu mülteci hakkında adlî ve idarî işlem başlatıldı.