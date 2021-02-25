İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Eceabat'ta kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı istihbaratını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu H.Ç. isimli şahsın ev, araç ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde plastik varil ve şişlere doldurulmuş bin 510 litre şarap ve 1 adet üzüm sıkma aleti ele geçirildi. Ayrıca kaçak içki imalinde izinsiz olarak çalıştırıldığı tespit edilen Pakistan uyruklu bir mülteci yakalandı. Ele geçirilen kaçak içkilere el konularak, şüpheli H.Ç. ile Pakistan uyruklu mülteci hakkında adlî ve idarî işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.