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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak üretilmiş 702 litre şarap, 133 litre votka, 7 litre rakı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Eceabat ilçe merkezi ile Bigalı köyündeki adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda her iki adreste kaçak üretilmiş halde toplam 702 litre şarap, 133 litre votka ve 7 litre rakı ele geçirildi.


Kaçak içkiler imha edilirken, olayla ilgisi bulunan kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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