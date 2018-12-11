Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada, Biga ve Eceabat ilçelerinde yapılan operasyonlarda, kaçak 4 bin 202 litre şarap, 133 litre votka ve 42 litre rakı ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Bozcaada, Biga ve Eceabat ilçelerinde izinsiz olarak alkollü içki üretimi yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik Kasım ayı içerisinde yapılan 3 ayrı operasyon sonucunda, 4 bin 202 litre şarap, 133 litre votka ve 42 litre 2 adet üzüm sıkma makinesi, 229 adet boş rakı şişesi ele geçirildi.

Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheliler ifadeleri alınarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen alkollü içkiler için toplam 306 bin 444 TL idari para cezası uygulandı.