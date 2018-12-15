Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik yapılan teknik takip sonrası operasyon gerçekleştirildi. Ormanlık alana gizlenmiş bir depoya yapılan baskında 600 şişe sahte rakı, 20 litrelik 10 bidon sahte rakı, 20 bidon etil alkol geçirildi.

Sahte içkilerin yapımında kullanılan imalathane ve ekipmanlarına da el konulurken, imalathanede çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.