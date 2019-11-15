Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale Erenköy'de bir kişinin evine düzenlenen operasyonda bin 275 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Erenköy'de K.E. isimli şahsın evinin altında kurduğu tesiste, kaçak şarap ürettiği ve evinin karşısında kiraladığı bir depoda muhafaza ederek satışını buradan yaptığı ihbarı alındı. Jandarma ekipleri bu şahsın evi ve kiraladığı depoya baskın gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde evin alt kısmında üretim tesisi oluşturulduğu ve satışa hazır vaziyette, 260 litre kaçak şarap, kiralamış olduğu depo içerisinde satışa hazır vaziyette bin 15 litre kaçak şarap olmak üzere toplam bin 275 litre kaçak şarap, bidonlar ve şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınması sağlandı.