İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde F.D.K. ve G.K. isimli şahısların işletmeciliğini yaptığı S.F isimli iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden S.F. isimli iş yerinde yapılan arama neticesinde 10 litre viski, 15 litre de votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin hepsine el konuldu. F.D.K. ve G.K. isimli şahıslar ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.