Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerinde kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde F.D.K. ve G.K. isimli şahısların işletmeciliğini yaptığı S.F isimli iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden S.F. isimli iş yerinde yapılan arama neticesinde 10 litre viski, 15 litre de votka ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin hepsine el konuldu. F.D.K. ve G.K. isimli şahıslar ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.