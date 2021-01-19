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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 240 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 240 litre kaçak içki ele geçirildi.


Merkez ilçeye bağlı Ereköy'de K.T. isimli şahsın imal ettiği kaçak alkolleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerekli teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli şahsın baraka ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada satışa hazır bidonlar içerisinde 240 litre kaçak alkol ele geçirildi. Savcının talimatıyla kaçak içkilere el konulurken, şüpheli K.T. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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