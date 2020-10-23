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Çanakkale'de kaçak içki operasyonu:5 gözaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonunda çok sayıda bandrolsüz alkol ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonunda çok sayıda bandrolsüz alkol ve tütün ürünleri ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Biga ilçesinde şüphelendikleri bir araçta sahte- kaçak alkollü içki, etil-metil alkol suçlarına yönelik olarak arama gerçekleştirdiler. Yapılan aramalarda çok sayıda bandrolsüz alkol ve tütün mamulü ele geçirilince 3 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenlendi.


Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 609 litre kaçak alkollü içki, 2 bin 918 litre etil alkol, bin.943 adet kaçak sigara ve puro, 3 litre viski kiti ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçak içki ve tütün mamullerine el konuldu. Yürütülen soruşturma neticesinde 4 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

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