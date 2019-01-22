Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen iki şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Dalyan köyü mevkiinde bulunan 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapılacağı istihbaratını aldı. 20 Ocak Pazar günü bölgede yapılan kontrolde R.B. ve B.A. isimli şahıslar bir adet metal arama detektörü ve 4 adet muhtelif kazı malzemesiyle birlikte izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Ezine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Olayın şüphelileri ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.