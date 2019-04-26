Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ve sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Nisan Pazartesi günü saat 21.50 sıralarında Bandırma Biga yolu üzerinde ve Biga ilçesi Güvemalan yol kontrol noktasında narkotik köpeğiyle birlikte gerçekleştirilen uygulamada durdurulan minibüste çok sayıda kaçak ve sahte bandrollü sigara ele geçirildi.

Yapılan aramada 340 kutu içerisinde 68 bin adet sahte bandrollü makaron, 6 bin kutu içerisinde 1 milyon 200 bin adet bandrollü makaron olmak üzere toplam 1 milyob 268 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen makaronlara el konulurken, araç sürücüsü M.K. Biga Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada ifadesi alınan M.K. serbest bırakıldı.