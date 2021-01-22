Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde F.G isimli şahsın işyeri, ikameti ve aracında yapılan arama sonucunda, 10.360 adet doldurulmuş sigara, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 1000 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen 45 kilogram kıyılmış tütün gerekli işlemler için Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Şüpheli F.G isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.