İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.


Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde F.G isimli şahsın işyeri, ikameti ve aracında yapılan arama sonucunda, 10.360 adet doldurulmuş sigara, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 1000 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen 45 kilogram kıyılmış tütün gerekli işlemler için Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Şüpheli F.G isimli şahsa 5607 SKM suçundan adli işlem yapılarak, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.