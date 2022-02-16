Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulüne el konuldu.

Çanakkale'de 14 Şubat Pazartesi günü, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince B.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada; 3 adet hava kompresörü, 4 adet sigara sarma makinası, 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 821 adet TAPDK bandrolü, 61 bin 600 dal doldurma sigara, bandrol bulunan 67 paket tütün, bandrol bulunan 202 bin 200 dal boş makaron, bandrolsüz 78 bin dal boş makaron, üzerinde yapılan kontrollerde 45 kutu Eyma marka her birinde 200 adet olan toplamda 9 bin adet boş makarona el konuldu.

Şüpheli B.K isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapılırken, savcılık talimatıyla salıverildi.