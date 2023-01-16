İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulüne el konuldu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulüne el konuldu.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir şahsın adresinde yapılan aramada, 25 bin dal doldurulmuş makaron, 8 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve 29 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.


Şüpheli N.K., isimli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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